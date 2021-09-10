أخبار عاجلة

«التعاون الخليجي» يندد بمحاولات الحوثي استهداف السعودية -
جمعة يوضح موقف الجهاز الجديد للفراعنة من مصطفى محمد -
بالتجربة والتطبيق.. حاسة الشم لدى الكلاب سلاح فعال للكشف عن كوفيد-19 في دبي -
البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء لمنح تأشيرات لطالبي اللجوء من أفغانستان -
قرارات جديدة للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية .. تعرف على الحد الأدنى لكليات القمة -
الرئيس الجزائري: نرفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي -
«أهلي ٢٠٠٥» يفوز على سيراميكا بثلاثية نظيفة وديًّا -
«لحظات فارقة» بقصر ثقافة شرم الشيخ -
تفاصيل جلسة الخطيب مع خالد بيبو وبروكيش بالنادى الأهلى -
العالم يسخر ويفكر.. (صفحة متخصصة في الكاريكاتير) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

القضاء الإنجليزي يوقع عقوبة جديدة على رياض محرز ويغرمه ماديًا

Print
القضاء الإنجليزي يوقع عقوبة جديدة على رياض محرز ويغرمه ماديًا القضاء الإنجليزي يوقع عقوبة جديدة على رياض محرز ويغرمه ماديًا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعرض الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، لحظر قيادة سيارته لمدة 56 يوما، على خلفية قيادته بسرعة بلغت 120 ميلا في الساعة في أحد الطرق السريعة.

وتم تغريم جناح مانشستر سيتي البالغ 30 عاما، 2500 جنيه إسترليني، ومنعه من القيادة لمدة 56 يوما من قبل القضاة، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وكان محرز يقود سيارته الرمادية التي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه إسترليني، والتي تبلغ سرعتها القصوى 189 ميلا في الساعة، عندما ارتكب المخالفة.

وأفادت الصحيفة بأن المخالفة وقعت أثناء سفر محرز جنوبا بالقرب من التقاطع 11 في كانوك، في مايو من العام الماضي.

واعترف محرز بأنه مذنب في السرعة في نوفمبر، وعوقب من قبل قضاة في مدينة «ستافوردشاير» في 3 يوليو.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يخالف فيها محرز القانون أثناء القيادة، إذ تلقى حظرا لمدة ستة أشهرفي عام 2016 أثناء وجوده في نادي ليستر سيتي، لقيادته بسرعة 77 ميلا في الساعة في منطقة يسمح بسرعة 50 ميلا في الساعة.

وتم تغريم محرز حينها 900 جنيه إسترليني، وقال محاميه إنه سيكون قادرا على دفعها على الفور.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«التعاون الخليجي» يندد بمحاولات الحوثي استهداف السعودية

«التعاون الخليجي» يندد بمحاولات الحوثي استهداف السعودية

غرق طالب ونجاة آخر أثناء استحمامها فى النيل بسوهاج

غرق طالب ونجاة آخر أثناء استحمامها فى النيل بسوهاج

العثور على جثة مجهولة وسط الزراعات في فرشوط

العثور على جثة مجهولة وسط الزراعات في فرشوط

جمعة يوضح موقف الجهاز الجديد للفراعنة من مصطفى محمد

جمعة يوضح موقف الجهاز الجديد للفراعنة من مصطفى محمد