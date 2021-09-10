امن القاهرة يعيد مليون و700 الف جنيه لتاجرا ملابس بعد سرقتها من تشكيل عصابى

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ضبطت مباحث قسم شرطة 15 مايو، تشكيل من 4 اشخاص، انتحلوا صفة ضباط شرطة وتمكنوا من سرقة هواتف محمولة وأموال من تاجري ملابس بالإكراه.

البداية ببلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من تاجرا ملابس، قالا فيه انهما كانا فى طريقهما لاخذ مبلغ مالي قدره مليون و700 الف جنيه، من احد التجار ، اعترض طريقهما 4 أشخاص ادعوا انهم رجال شرطة، وقاموا بالإستيلاء علي هواتفهم المحمولة ومبالغ مالية بحوزتهما.

وبالإنتقال والفحص وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث أمكن تحديد هوية المتهمينتم ضبطهم واعترفوا بالواقعة وعثر بحوزتهم على "بندقية خرطوش وبندقية آلية و2 صاعق كهرباء"، وأمكن استعادة المسروقات.