إجلاء 900 شخص جنوبي إسبانيا بسبب حرائق الغابات

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أجلت طواقم الطوارئ جنوبي إسبانيا 939 شخصاً بعد أن دمر حريق غابات ما يقرب من 2200 هكتار من الغابات في كوستا ديل سول خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت خدمات الطوارئ إنه تعين نقل الناس إلى مكان آمن يوم الخميس، في الوقت الذي اشتعلت النيران عند سفح سلسلة جبال سييرا بيرميخا بالقرب من منطقة إستيبونا الساحلية منذ مساء الأربعاء.

وأعاقت الرياح العاتية ودرجات الحرارة المرتفعة بشكل مستمر جهود رجال الإطفاء، حيث اقتربت درجات الحرارة من 30 درجة مئوية حتى خلال الليل في منطقة ملقة.

وكافح نحو 200 من رجال الإطفاء حرائق الغابات يوم الخميس بمساعدة 26 مروحية وطائرة إطفاء. ولم يتضح بعد سبب الحريق.