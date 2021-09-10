الأحد المقبل .. عزاء فقيد الصناعة محمود العربي

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أعلنت أسرة الراحل الحاج محمود العربي، شهبندر التجار، إقامة عزاء الفقيد الأحد المقبل، بمسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم، بعد صلاة المغرب.

وكتبت الصفحة الرسمية لمجموعة العربي التي أسسها الراحل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي يوم الأحد المقبل الموافق 12 سبتمبر 2021 بعد صلاة المغرب، بمسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم- القاهرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وأعلنت أسرة الراحل وفاته مساء الخميس، وتشييعه إلى مثواه الأخير عقب صلاة الجمعة، بمسقط رأسه بقرية أبورقبة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.