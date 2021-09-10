«قالي اقلعي التشيرت».. نص أٌقوال «سما» ضحية اليوتيوبر أحمد حسن في التحقيقات

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تجري النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش الجنسي بفتاة تدعي سما محمد طلبة، وتحريضها على الفسق، في محادثة بينهما على تطبيق WhatsApp . وقالت المجني عليها إن المتهم راودها عن نفسها وطلب منها صورًا ولقاء محرمًا في الفيلا الخاصة به في منطقة 6 أكتوبر بعد إعلانه عن حاجته لفتاة لتقديم دور البطولة لفيلم قصير.

استمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها في 17 أغسطس الماضي، في جلسة تحقيق معها وفي سؤالها بالآتي أجابت:

ج: اسمي سما محمد طلبة 19 سنة طالبة.

س: ما تفصيلات شكواكِ؟

ج: اللي حصل إن أحمد حسن كان عامل إعلان فيلم قصير على صفحته على إنستجرام طلب بنت من سن 20 إلى 35، وأنا بعت له وقلت له أنا عارفاك ومن متابعينك، بس أنا عندي 19 سنة، وبعتله صوري ولقيته معجب بيها، وقالي هكلمك واتساب، وبعدها لقيته بيكلمني واتس من رقمه الخاص وبيطلب مني صور خاصة، وبيقولي: (إنتي جسمك حلو أوي وهنلعب عريس وعروسة، تعالي لي البيت هتتبسطي أوي وصوري لي جسمك، أنت جامدة وجسمك أبيض من حياتي، وطلب مني اقلع التيشيرت واتصور من غيره، وقالي تعالي نتقابل في الفيلا قدام مول مصر إنتِ عسولة).

وهو اللي بعتلي رقمه على الإنستجرام، وقالي كلميني واتس، وقلت له أنا متجوزة وبنت ناس ومينفعش الكلام اللي إنت قلته ده، وبعدين رحت عملت محضر ضده، بتهمة تحريضي على ممارسة الفجور والدعارة، وأنه بعتلي رسائل فيها تخطي للحياء والشرف، وسبب لي ضرر نفسي.

ضحية اليوتيوبر احمد حسن المتهم بالتحرش بها جنسيا

س: متى وأين حدث ذلك ؟

ج: الكلام دا حصل يوم 14 يوليو 2021، كانت أول رسالة مني ليه على الحساب الشخصي بتاعه على الإنستجرام.

س- ما هي وسيلة الاتصال المباشر بينك وبين المتهم؟

ج- الانستجرام بعد كده واتس اب على الرقم اللي هو بعتهولي.

س- ما هو أثر تلك الرسائل عليكِ؟

ج- أثرت عليا نفسيا وسببت لي أضرار لأنه كان عايزيني أروح له الفيلا لممارسة علاقة غير مشروعة في مقابل أنه يخليني مشهورة.

س- كيف نما إلى علمك ذلك ؟

ج- علشان هو طلب مني صور عريانة وبعد كده قالي تعالي لي الفيلا ورسايله بتدل على كده.

س- لماذا استمريتِ في التواصل معه ولم تقومِ بحظره؟

ج- علشان أكشفه قصاد البنات اللي بتابعه علشان ممكن يكون بيستدرج بنات تانية كتير.

س: هل قام المتهم بنشر تلك الرسائل على أحد مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت؟

ج- لا

س: هل شخص المتهم معلوم لديكِ ؟

ج: أيوه.. أنا من متابعيه على الإنستجرام.

س: ما هو الإعلان الذي قام بنشره المتهم؟

ج: هو عايز بنت من سن 20 إلى 35، للمشاركة في فيلم قصير معه.

س: ما هو تصرفك حال مشاهدتك لذلك الإعلان ؟

ج: بعتله رسالة.

س: هل كان الإعلان من قبل المتهم متاح للعامة بدون تمييز أم اقتصر على شخصك فقط ؟

ج: لا متاح للعامة.

س: كيف نمى إلى علمك ذلك؟

ج: عشان كان ظاهر على الإنستجرام.

س: هل يوجد فتيات أخريات قام المتهم بنفس الفعل معهن من قبلك ؟

ج: أيوه.. في بنات أعرفهم وكلموني مستعدين يشهدوا.

س: هل بينك وبين المتهم علاقة أو خلافات سابقة؟

ج: لا.

س: منذ متى وأنتِ تتابعين حسابات المتهم على التواصل الاجتماعي؟

ج: من فترة مش كبيرة.

س: ما مضمون المحتوى الذي يقدمه شخص المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي؟

ج: بيقدم مقالب هو ومراته زينب وبنته ايلين.

س: ما الأفعال المادية المرتكبة قمن ِبل المتهم؟

ج: هو بعتلي رسائل خادشة للشرف والحياء تحرض على الفسق.

س: ما النتيجة الإجرامية المترتبة على ذلك ؟

ج: أنه كان عايزني أروح له الفيلا بتاعته.

س: وما مبتغى المتهم من اتيان تلك الأفعال المادية تجاهك ؟

ج: هو كان عايزني أروح البيت عنده، علشان أمارس معاه علاقة.

س: وهل طلب المتهم منكِ ذلك صراحة ؟

ج: أيوه.. زى ما جاء في الرسايل.

س: ما وسيلة التواصل بينكما ؟

ج: كان على الإنستجرام، وبعد كده على الواتس.

وحرر المحقق ملحوظة جاء نصها (قمنا بالدلوف من هاتفنا الجوال إلى الصفحة الشخصية للمشكو في حقه أحمد حسن بتطبيق انستجرام، ووجدنا عدد متابعيه 3 ملايين متابع).

س: هل تلك الصفحة التي كان يراسلك بها المتهم؟

ج: أيوه.

س: ما القصد الخاص من قِبل المتهم ؟

ج: يمارس معايا علاقة مقابل أنه يشهرني.

س: ما وسيلة الخداع المتمثلة من قِبل المتهم لإغوائكِ بارتكابه الفجور وتحريضك على ممارسة البغاء؟

ج: أنه نزل إعلان عايز بنت تشتغل تعمل معاه في فيلم.

س: ما الوسيلة الاحتيالية التي استخدمها المتهم لإقناعك بالامتثال لطلبه وإشباع رغباته الجنسية؟

ج: بعتلي رسائل اللي أنا متضررة منها، وقالي متخافيش وهتتبسطي.

س: بم تتهمين المتهم أحمد حسن؟

ج: أتهمه بتحريضي على ممارسة الفسق والفجور وإقامة علاقة جنسية معه.

س- ما محل إقامة المتهم؟

ج- البساتين

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا.

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