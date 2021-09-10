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رغم الأزمة المالية .. يرصد مكافات للاعبين للفوز علي للأهلي

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رغم الأزمة المالية .. الزمالك يرصد مكافات للاعبين للفوز علي للأهلي رغم الأزمة المالية .. يرصد مكافات للاعبين للفوز علي للأهلي

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وعدت اللجنة الموقتة التى تدير نادي برئاسة حسين لبيب، بصرف مكافات فورية للاعبي اليد، لتحفيزهم علي الفوز علي للأهلي في سوبر أفريقيا لليد، ورغم الأزمة المالية التى يعاني منها النادي إلا أن اللجنة وعدت بصرف مكافات في حالة الفوز.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد، عن ارتداء الزمالك الزي الأبيض التقليدي، في مباراة السوبر الإفريقي مع الأهلي المقرر لها في السابعة مساء غد الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر الاجتماع الفني مدحت البلتاجي نائب أول رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، وإيهاب العزب المدير التنفيذي للاتحاد المصري، وتامر فكري مراقب الحكام بالاتحاد الإفريقي، وممثلي الزمالك والأهلي.

وخلال الاجتماع تم التأكد من سلبية مسحات الكشف عن لكلا الفريقين، وكذلك استعراض الزي الخاص بكل فريق.

جدير بالذكر أن بطل كأس السوبر الإفريقي، سيشارك في للأندية "سوبر جلوب" في أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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