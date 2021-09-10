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بيان رسمي .. الأهلي يوجه الشكر لمروان محسن: «سيبقى واحدًا من أبناء النادي»

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بيان رسمي .. الأهلي يوجه الشكر لمروان محسن: «سيبقى واحدًا من أبناء النادي» بيان رسمي .. الأهلي يوجه الشكر لمروان محسن: «سيبقى واحدًا من أبناء النادي»

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أعلن الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، عن توجيه الشكر إلى مروان محسن، مهاجم الفريق، عن الفترة التي قضاها مع الفريق، وكان خلالها نموذجًا للالتزام والانضباط.

وعقد مدير الكرة جلسة مع اللاعب، أكد له خلالها تقدير النادي لما قدمه طوال الفترة الماضية، وأنه تقديرًا لهذا الإخلاص من جانبه فإن النادي يترك له حرية الانتقال إلى أي نادٍ آخر دون حصول الأهلي على أي مقابل.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن مروان محسن من اللاعبين الذين لهم مكانة خاصة لدى الأهلي وإدارته، ويستحق كل التقدير، وسيبقى واحدًا من أبناء النادي.

المصرى اليوم

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