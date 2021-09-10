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طارق شوقي : إعادة بناء التعليم فى تجري بالتعاون مع دول طبقت نفس الأفكار مثل فنلندا وسنغافورة

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طارق شوقي : إعادة بناء التعليم فى مصر تجري بالتعاون مع دول طبقت نفس الأفكار مثل فنلندا وسنغافورة طارق شوقي : إعادة بناء التعليم فى تجري بالتعاون مع دول طبقت نفس الأفكار مثل فنلندا وسنغافورة

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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية إعادة بناء نظام التعليم في ، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، وبعض الدول التي طبقت نفس الأفكار من قبل مثل فنلندا وسنغافورة، قائلا: إنه بدأ تنفيذ فكرة إعادة البناء عام 2017 وكانت البداية من رياض الأطفال وتنمية مهاراتهم العقلية والذهنية والتعليمية لتنشئة طفل قادر على استيعاب العملية التعليمية.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الختامية لمنتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى 2021، والتي ركزت على الجهود المصرية ودورها في التنمية، أنه استهدف تغيير مفهوم التعليم داخل الأسرة المصرية، ليقوم على أن التعليم ليس من أجل النجاح في امتحان نهاية العام ولكنه من أجل التعلم.

وأكد وزير التربية والتعليم على أن التعاون جار مع وزارة التضامن الاجتماعي في مرحلة الحضانات قبل سن رياض الأطفال، أي من سن عامين وهذا من أجل تنشئة جيل قادر على المنافسة حيث تشمل التنشئة إحداث تغيير ثقافي وبناء مهارات جديدة واكتساب مهارات تعلم جديدة لبناء مجتمع يساعد على الاهتمام الشامل بالعملية التعليمية ويساهم في تحقيق النمو المستدام.

وأضاف، «نبني الأجيال القادمة من مرحلة الحضانة (ما قبل رياض الأطفال) وسنجني ثمار هذه التجربة بعد عدة سنوات، أما الجيل الحالي فنقوم بمساعدته لقياس مهاراته وتغيير منهجيته ومن ضمن ما قمنا بتطبيقه تسليم»تابلت«لكل طالب في المرحلة الثانوية لتنمية مهارات الفهم والتعلم والتحليل وليس الحفظ وهذا العام نشهد جيل»التابلت«وهو يدخل الجامعة وكذلك مهتم بالتعليم الفني لتأهيلهم لسوق العمل».

المصرى اليوم

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