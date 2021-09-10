«زي النهارده» اغتيال وزيرة الخارجية السويدية أناليند 10 سبتمبر 2003

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خارجية السويد، على التليفزيون، وانتقدت بشدة العلاقة بين أمريكا وإسرائيل، وقالت إنها ستباشر بشكل شخصى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في السويد، وقالت كيف نستسيغ الاحتجاج على قتل الدب الأبيض في القطب الشمالى لصناعة الفراء، ولا نحرك ساكناً إذا قتلت الدبابات الإسرائيلية أسرة فلسطينية بأكملها؟!هذه هي أناليند التي كانت- «زي النهارده»فى 10 سبتمبر 2003- تقوم بالتسوق في متجر«نورديسكا كومبانيات» في وسط استوكهولم فقام الشاب ميخائيل ميجائيلوفيتش (32 سنة) السويدى من أصل صربىّ بطعنها فى الذراع والبطن والصدر طعنات نافذة في الكبد والمعدة وتوفيت على أثرها بعد يوم، وأعاد الاعتداء للأذهان حادث اغتيال السويدى أولف بالم في استوكهولم عام 1986 أناليند كان يطرح اسمها باستمرار بين المرشحين المحتملين لرئاسة الحزب والحكومة، وتقول سيرتها إنها ولدت في 1957،وكانت أول سياسية في عائلتها وزاولت السياسة منذ أن كانت في الثانية عشرة، وأصبحت رئيسة للجنة الطلابية في مدرستها وبعد عام انتخبت لعضويةقيادة الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية،وشاركت في تظاهرات الحزب الاشتراكى ضد الحرب الأمريكية على فيتنام في 1969، وفى 1982 تخرجت في كليّة الحقوق وفى العام نفسه انتخبت وهى ابنة 22 سنة في البرلمان السويدى، وفى 1984 ترأست اتحاد الشبيبة الاشتراكية واشتهرت بدفاعها عن البيئة وتصدت للشركات التي تضر بالبيئة، وفى 1994 اختيرت لوزارة البيئة وفى 1998 اختيرت لوزارة الخارجية، ولما كانت تحظى به أناليند من احترام أوروبى حتى من معارضيها فقد كان لمقتلها وقع الصدمة في الأوساط السياسية الأوروبية،كما أقام مسلمو السويد أكبر تأبين إسلامى لامرأة غير مسلمة، ودعا مجلس الأئمة إلى تخصيص خطبة الجمعة في المساجد للحديث عن مناقبها والصلاة على روحها، وأشاد الخطباء بتسامحها ومواقفها ضد العنصرية ودفاعها عن حقوق الإنسان وحق اندماج المهاجرين في المجتمع السويدى، ودفاعها عن الفلسطينيين وقضيتهم، وبعد أحداث 11 سبتمبر أصدرت كتابا مدرسيا للدفاع عن سماحة الإسلام وبراءته من العنف ووزعته مجانا وحملت نسخا منه إلى مسجد استوكهولم المركزى، وقد طالب كثيرون في السويد بضرورة فتح ملف اغتيالها الذين رأوا فيه عملا سياسيا خاصة لمهاجمتها المستمرة السياستين الأمريكية والإسرائيلية، وانتهى سير القضية بالتأكد من قوى القاتل العقلية وحكم عليه بالمؤبد.