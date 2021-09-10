عصام شيحة يقترح استبدال خانة الديانة بـ«كود» في البطاقة الشخصية

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قال الدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الجميع متفق بأن الإيمان والتدين علاقة بين العبدوربه ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في التدين الشكلي، والحديث عن وجود الديانة في البطاقة من أجل التعريف بديانة الشخص هو جزء من الشكلية.

وأضاف «شيحة» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، مساء الخميس، أن بطاقة تحديد الشخصية تتضمن عدد كبير جدًا من البيانات قد تصل لـ 28 معلومة عن المواطن، مقترحًا أن تكون خانة الديانة موجودة في الكود الخفي في البطاقة الشخصية، قائلًا: «ماذا لو كانت معلومة الديانة مخفية داخل الكود الموجود في البطاقة».

وتابع: «الجميع يعتز ويفتخر بديانتنا ولكن المزايدة في التدين تضر وهو ما يؤدي للتمييز، وأحنا بنتكلم كأغلبية بننسى الأقلية»، موضحًا أن الحديث عن دولة حديثة يجب فصل خانة الديانة عن البطاقة، وذلك لإخراج الدين من محل النقاش ومحل التمييز.

وأردف، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن بناء دولة مدنية وطنية حديثة بها مواطنة تساوي كل المواطنين.