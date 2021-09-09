سجانة «جلبوع»: كنت نائمة فاستيقظت.. نظرت حولي.. ثم عدت للنوم

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كشف التحقيق في إخفاقات الهروب من سجن جلبوع أن السجانة التي اعترفت بالنوم في برج الحراسة أخبرت قادتها بأنها سمعت بما كان يحدث، لكنها لم تر شيئا يثير قلقها.

وذكرت القناة 13 العبرية أن السجانة قالت: «كنت نائمة وسمعت ضجة فاستيقظت. ثم نظرت حولي، وعندما لم أجد شيئا غير طبيعي، عدت للنوم».

وتم الكشف عن هذا التطور لأول مرة يوم الخميس، حيث أشارت القناة 13 إلى أن برج الحراسة فوق العمود الذي خرج عبره المعتقلون الفلسطينيون غير مأهول لأنه تقرر منذ نحو شهر التوقف عن وضع حارس فيه بسبب نقص الميزانية.

وذكرت صحيفة «معاريف» أن الشرطة الإسرائيلية عززت حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء البلاد، للبحث عن الفلسطينيين الستة الفارين من سجن جلبوع.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن نيتها تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات هروب ستة معتقلين فلسطينيين من سجن جلبوع مطلع الأسبوع الجاري.

وأكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف في بيان صدر عنه اليوم الخميس أنه أمر بتشكيل هذه اللجنة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي بالتنسيق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت وبموافقة المدعي العام أفيخاي ماندلبليت.

جدير بالذكر أنه ومنذ من صباح يوم الاثنين والشرطة الإسرائيلية منشغلة بالمطاردة بصورة متواصلة للعثور على المعتقليم الستة الذين فروا من السجن.