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حقيقة ارتداء إسعاد يونس لباروكة.. وأمير كرارة «يشد شعرها» في «سهرانين»

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حقيقة ارتداء إسعاد يونس لباروكة.. وأمير كرارة «يشد شعرها» في «سهرانين» حقيقة ارتداء إسعاد يونس لباروكة.. وأمير كرارة «يشد شعرها» في «سهرانين»

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شهد الجزء الثاني من لقاء الفنانة إسعاد يونس في برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، اليوم الخميس، العديد من المواقف الطريفة بين مقدم البرنامج وضيفة الحلقة.

ونفت الفنانة خلال اللقاء ما يتردد حول ارتدائها «باروكة»، مؤكدة أنه شعرها الحقيقي، بل تطلب من «أمير» أن يقوم بشد شعرها بنفسه حتى يتأكد من ذلك، فيقوم بالأمر بالفعل، في موقف طريف وسط تفاعل الجمهور في الاستوديو.

على صعيد آخر، روت إسعاد يونس تجربتها مع التخسيس، بعدما وصل وزنها إلى 86 كيلو جرام، موضحة أنها كانت تحب الأكل بشدة، مما تسبب في زيادة وزنها، لدرجة أنها خلال تقديم برنامجها كانت تضع «مخدة» أمامها لإخفاء «»، على حد تعبيرها، قائلة: «كنت بحطها الأول عشان أحسس الضيف إننا قاعدين على راحتنا، بس في الحقيقة أنا كنت عايزة اداري الكرش».

تابعت: «بعد كده جالي دكتور للبيت وفحصني وعملي تحاليل وكل حاجة.. وعمل لي نظام أكل وجلسات عشان لما أخس ميحصلش ترهلات والحاجات دي.. لحد ما وصلت إني النهاردة ممكن أقعد قدام وليمة كاملة وابقى مش عايزة، ومليش نفس آكل، ممكن أدوق بس.. تحولت إلى كائن لا يمكن تشتريني بأكلة مهما حصل».

المصرى اليوم