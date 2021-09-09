وزير الدفاع الأمريكي: القاعدة قد تسعى للعودة في أفغانستان

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، إن تنظيم القاعدة قد يحاول العودة إلى أفغانستان، بعد الانسحاب الأمريكي الذي ترك لحركة طالبان السلطة.

تحدث أوستن إلى مجموعة صغيرة من المراسلين في الكويت في ختام جولة استمرت أربعة أيام لدول الخليج العربي.

وقال إن الولايات المتحدة مستعدة لمنع عودة القاعدة في أفغانستان التي من شأنها أن تهدد الولايات المتحدة.

وقال: «إن المجتمع بأسره يراقب نوعًا ما ليرى ما سيحدث وما إذا كان القاعدة لديه القدرة على العودة في أفغانستان أم لا».

وأضاف أوستن «طبيعة القاعدة و(تنظيم الدولة الإسلامية) أنهما سيحاولان دائمًا إيجاد مساحة للنمو والتجديد، سواء كان هناك، أو في الصومال، أو في أي مكان آخر غير خاضع للحكم. أعتقد أن هذه هي طبيعة المنظمة».

واستخدم تنظيم القاعدة أفغانستان كقاعدة انطلاق لمهاجمة الولايات المتحدة قبل 20 عاما، وغزت الولايات المتحدة أفغانستان عام 2001، ردًّا على مزاعم واشنطن بتورط تنظيم القاعدة في هجمات 11 سبتمبر 2001.

ويجري وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عدة زيارات لدول الخليج تهدف لطمأنة الحلفاء الخليجيين بأن قرار الرئيس جو بايدن بإنهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان من أجل التركيز بشكل أكبر على التحديات الأمنية الأخرى مثل الصين وروسيا- لا ينذر بالتخلي عن شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ولدى أوستن، وهو جنرال متقاعد في الجيش، شبكة اتصالات عميقة في منطقة الخليج تستند جزئيًّا إلى السنوات التي قضاها في قيادة القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، ثم رئيسًا للقيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ومع ذلك، كانت رحلة هذا الأسبوع هي الأولى له إلى الخليج منذ توليه منصبه في يناير، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشياتد برس.

وكان من المقرر أن يزور أوستن المملكة العربية السعودية يوم الخميس كمحطة أخيرة في جولته الخليجية، لكن المتحدث باسمه، جون كيربي، أعلن مساء الأربعاء أن الزيارة قد أُلغيت بسبب «مسائل تتعلق بالجدول الزمني». ولم يقدم كيربي مزيدًا من التوضيح لكنه قال إن أوستن يتطلع إلى إعادة الجولة.