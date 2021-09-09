المصري البورسعيدي يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

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أعلن النادي المصري البورسعيدي عن تعاقده رسميًا مع أسامة الجزار، لاعب خط وسط فريق اتحاد كلباء الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد المصري مع أسامة الجزار، لتدعيم خط الوسط، في ظل العجز الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز، خاصة بعد الاعتماد على عمرو موسى، في مركز قلب الدفاع.

وسبق أن لعب أسامة الجزار في فريق الشباب بنادي الزمالك مواليد 2001، قبل أن يرحل عام 2019، للانضمام لصفوف فريق اتحاد كلباء.

يذكر أن المصري دعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع أحمد علاء، مدافع الأهلي السابق، وأحمد الشيخ، جناح بيراميدز.

ويسعى الفريق البورسعيدي لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، نظرًا لمشاركة الفريق في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية في الموسم المقبل.