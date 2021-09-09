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مطرب المهرجانات حودة بندق يتعرض لحادث سير مروع على الطريق الدائري (صور)

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مطرب المهرجانات حودة بندق يتعرض لحادث سير مروع على الطريق الدائري (صور) مطرب المهرجانات حودة بندق يتعرض لحادث سير مروع على الطريق الدائري (صور)

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تعرض مطرب المهرجانات حودة بندق، منذ قليل، لحادث سير مروع نُقل على إثره إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

الحادث وقع أثناء قيادته سيارته الشخصية على الطريق الدائري، متوجهًا لإحياء إحدى حفلات الزفاف بمنطقة بنها في محافظة القليوبية.

وجرى نقل بندق على الفور إلى إحدى المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج بعد إصابته بعدد من الكدمات وبعض الجروح والخدوش في الوجه، مشيرًا إلى أنه لم يستطع أن يحيي حفل الزفاف.

من جانبه شارك المطرب الصاعد حوده بندق، المطربة نعوم، تقديم الأغنية الرسمية لفيلم «30 مارس»، من توزيع الصاعد أحمد الخضري والتي تحمل اسم «طريقي خوف».

وطرح بندق اليوم عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، الأغنية الرسمية للعمل، وروج لها بطريقته الخاصة عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

يذكر أن الأغنية من كلمات أحمد الجوكر، وألحان الصاعد حوده بندق، ومن توزيع عمرو الخضري.

المصرى اليوم

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