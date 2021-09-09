أخبار عاجلة

غدًا في ماليزيا.. سحب قرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2021 -
الإطاحة بـ 4 مقيمين نهبوا أكثر من نصف مليون ريال من العمالة المخالفة -
الرئيس الصومالي يعلق السلطات التنفيذية لدى رئيس الوزراء -
البنك المركزي: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير -
المنتدى الاقتصادي العالمي سيُعقد في دافوس في يناير 2022 -
ورشة عمل عن «قوة العمل السكانية» لتسريع الاستجابة المحلية لقضايا المجتمع -
«أول عرض سينمائي في مصر» بثقافة طور سيناء -
مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون -
رئيس تونس يأمر بالعمل على تدارك نواقص المدارس -
قرداحي أعلن إقرار البيان الوزاري اللبناني: لا يوجد أي قرار بشأن رفع الدعم عن المحروقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفيصل" يوجه بإطلاق اسم شهيد الواجب العميد الصواط على الشارع الذي استشهد فيه

Print
تكريماً لاسمه كأحد أبطال الوطن الذي استهدفته يد الغدر والإرهاب قبل 16عاماً

وجه الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بإطلاق اسم شهيد الدين ثم الوطن العميد مبارك بن فالح الصواط بتغيير المسمى من شارع البحر الأحمر بحي اليمامة بالشرائع.

وأنهت أمانة العاصمة المقدسة تركيب لوحة شهيد الدين ثم الوطن العميد مبارك بن فالح الصواط على نفس الشارع الذي استشهد فيه تخليداً وتكريماً لاسمه كأحد أبطال الوطن شهيد الواجب الذي استهدفته يد الغدر والخيانة والإرهاب أثناء خروجه من منزله متجهاً إلى مقر عمله بعدما التحم معهم يدفعه حب الدين والمليك والوطن قبل 16 عاماً الموافق 11/ 5/ 1426 بحي الشرائع بمكة المكرمة.

من جانبه، ثمن مدير مركز حي المعابدة سالم السواط موافقة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة إطلاق اسم شهيد الوطن العميد مبارك الصواط على الشارع الذي استشهد فيه.

تأتي هذه اللفتة الكريمة من "الفيصل" انطلاقاً للمبدأ الذي رسمته دولتنا المباركة دولة الكرامة والوفاء بتخليد وإحياء أسماء رجال الوطن المخلصين وتكريمهم الذين قدموا أرواحهم لوطنهم العظيم المملكة العربية فوطننا يستحق الكثير.

أمير مكة الأمير خالد الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الخطوط السعودية " تكشف طائراتيها المشاركتين في العرض الجوي لليوم الوطني

"الخطوط السعودية " تكشف طائراتيها المشاركتين في العرض الجوي لليوم الوطني

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11422 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11422 نقطة

محافظ المركزي يشهد تدشين أول فرع لبنك ستاندرد تشارترد بالسعودية

محافظ المركزي يشهد تدشين أول فرع لبنك ستاندرد تشارترد بالسعودية

سفير السعودية لدى النمسا يحذر من عواقب رفض إيران الالتزام بالبُرُتُوكول الإِضَاِفي

سفير السعودية لدى النمسا يحذر من عواقب رفض إيران الالتزام بالبُرُتُوكول الإِضَاِفي