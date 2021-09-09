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الملك وولي العهد يعزيان العميد الحريول في وفاة والدته

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الملك وولي العهد يعزيان العميد الحريول في وفاة والدته الملك وولي العهد يعزيان العميد الحريول في وفاة والدته
في برقيتي عزاء

الملك وولي العهد يعزيان العميد الحريول في وفاة والدته

قدَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعازيه القلبية ومواساته إلى العميد زيد بن علي الحريول في وفاة المغفور لها -بإذن الله - والدته التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى.

وسأل الملك المفدى المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء عن تعازيه ومواساته القلبية إلى العميد زيد بن علي الحريول في وفاة والدته، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

جاء ذلك في برقيتين بعث بهما خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد إلى العميد زيد الحريول.

كما تلقت أسرة الحريول تعازي ومواساة عدد من الأمراء والوزراء والمشايخ.

ومن جانبه، قدَّم العميد زيد الحريول شكره وتقديره وامتنانه لكل من تلطَّف وقدَّم لهم واجب العزاء في والدته، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن لا يريهم مكروهاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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