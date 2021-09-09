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بايدن يجدد العمل بحالة الطوارئ الوطنية المفروضة في أمريكا منذ 20 عامًا

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بايدن يجدد العمل بحالة الطوارئ الوطنية المفروضة في أمريكا منذ 20 عامًا بايدن يجدد العمل بحالة الطوارئ الوطنية المفروضة في أمريكا منذ 20 عامًا

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، تجديد العمل بإعلان حالة الطوارئ الوطنية الذي أصدره الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش قبل 20 عاما عقب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

قال بايدن قال في إشعار رئاسي: «أواصل لمدة عام حالة الطوارئ الوطنية المعلنة سابقا في 14 سبتمبر 2001، فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، والتهديد المستمر والفوري بمزيد من الهجمات على الولايات المتحدة».

وأوضح بايدن أنه بسبب استمرار التهديد الإرهابي، تم إعلان حالة الطوارئ الوطنية في 14 سبتمبر 2001، ويجب أن تستمر الصلاحيات والسلطات المعتمدة للتعامل مع هذه الحالة الطارئة سارية المفعول بعد 14 سبتمبر 2021.

في 11 سبتمبر 2001، هاجم أعضاء تنظيم القاعدة (جماعة إرهابية محظورة في وعدد من الدول الأخرى) مركز التجارة العالمي ومنشآت أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونتيجة للهجمات الإرهابية، قُتل 2977 شخصا، فضلا عن 19 إرهابيا، وفُقد 24 آخرون، مما يجعله أكبر هجوم إرهابي في التاريخ من حيث عدد الضحايا.

بالأمس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بـ«خطر التدخل الأجنبي» في الانتخابات الأمريكية لمدة عام آخر. ويطبق نظام حالة الطوارئ هذا منذ 12 سبتمبر 2018، حينما تم فرضه من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد .

المصرى اليوم

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