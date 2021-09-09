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بايدن يفرض التطعيم ضد كورونا أو الفحوص الدورية على العاملين بالشركات

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بايدن يفرض التطعيم ضد كورونا أو الفحوص الدورية على العاملين بالشركات بايدن يفرض التطعيم ضد كورونا أو الفحوص الدورية على العاملين بالشركات

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أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر فرض إلزامية التلقيح أو الفحوص الدورية الأسبوعية للعاملين في شركات تضم 100 موظف أو أكثر، وذلك في إطار تعزيز جهود احتواء .

وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية أنه يتعيّن على الشركات أن «تضمن أن قواها العاملة ملقّحة بالكامل أو أن تطلب من العمال غير الملقّحين أن يبرزوا نتيجة فحص سلبية على نحو أسبوعي على الأقل».

وسيطال التدبير نحو 80 مليون شخص، وسيضاف إلى إجراءات أخرى مفروضة على موظفي المؤسسات الفيدرالية وإلى تدابير جديدة مفروضة على العاملين في المستشفيات التي تتلقى تعويضات الرعاية الصحية الفيدرالية.

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