احذر السير بالسيارة بعد انتهاء رخصتها.. 12 مخالفة غرامتها تصل لـ 3 آلاف جنيه

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غرامة التأخير عن تجديد رخصة السيارة المنتهية.. سؤال يطرحه عدد كبير من قائدي المركبات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

تواصل «المصري اليوم» تقديم خدماتها للقراء وتنشر قيمة الغرامة المالية التي حددها قانون المرور على رخصة السيارة والتي تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه حسب نوع المخالفة التي يرتكبها قائد السيارة وهي:

1- دفع غرامة تتراوح بين 1500 جنيه و3000 جنيه حال اعتداء قائد المركبة على ضباط المرور أثناء تأدية عمله.

2- دفع الغرامة نفسها في حالة تجاوز قائد المركبة الحد الأقصى للسرعة المقرر على الطريق.

3- دفع غرامة 100 جنيه إلى 500 جنيه حال عدم اتباع قائد السيارة تعليمات ضباط المرور في الطريق.

4- غرامة مالية بين 200 جنيه و2000 جنيه يتم دفعها حالة وقوف السيارة في وسط الطريق مما تسبب في توقف حركة المرور.

5- دفع 300 جنيه غرامة حال عدم داخل مطفأة حريق داخل السيارة.

مصاريف وضريبة ترخيص سيارة في المرور عام 2021 - صورة أرشيفية

6- دفع غرامة 100 جنيه حال عدم رعاية قائد السيارة المصاب على الطريق.

7- دفع غرامة مالية تتراوح بين 1000 جنيه إلى 3000 جنيه يتم دفعها حال عدم الحصول على رخصة قيادة جديدة بدلًا من إلغاء الرخصة.

8- دفع غرامة بين تتراوح 1500 إلى 3000 جنيه في حال استخدام قائد السيارة أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

9- دفع غرامة مالية قدرها 1000 جنيه في حالة خرق قائد المركبة الطريق.

10- غرامة مالية تتراوح بين 1500 إلى 300 جنيه في حال عدم استخدام قائد السيارة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة.

11- دفع غرامة مالية 2000 جنيه في حالة ارتكاب قائد السيارة مخالفة تركيب زجاج فاميري أو ارتكاب مخالفات تسبب الأضرار البيئية.

12 – غرامة التأخير عن تجديد رخصة السيارة طبقا للقانون المرور يتم منح صاحب السيارة فترة سماح لمدة 30 يوما وإذا لم يقوم قائد السيارة بتجديدها تطبيق على غرامة مالية بقيمة ثلث الضريبة المحددة للسعة اللترية الخاصة بالسيارة مع سحب الرخصة.

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