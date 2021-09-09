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موسكو: لم نتفق مع واشنطن بعد على تشكيل فرق عمل خاصة بالاستقرار الاستراتيجي

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موسكو: لم نتفق مع واشنطن بعد على تشكيل فرق عمل خاصة بالاستقرار الاستراتيجي موسكو: لم نتفق مع واشنطن بعد على تشكيل فرق عمل خاصة بالاستقرار الاستراتيجي

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صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بأن موسكو وواشنطن لم تتفقا بعد على تشكيل فرق عمل خاصة بالاستقرار الاستراتيجي، وأن المناقشات لا تزال جارية بهذا الشأن.

وقال ريابكوف في حديث لصحيفة «كومرسانت» الروسية: «حتى الآن لم نتفق على طبيعة الفرق التي سيتم تشكيلها وطبيعة تفويضها. وهذه مسألة معقدة إلى حد كبير، على الرغم من أنها ليست الرئيسية».

وأشار إلى أن وتائر تحقيق التقدم في الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي وفرص تحقيق النتيجة ستكون مرتبطة بالملفات التي ستتولاها فرق العمل المذكورة.

وأضاف أن «الأمريكيين يدركون ذلك جيدا ويعيرون اهتماما كبيرا لهذه النقطة.. لا أعتقد أنه سيكون بوسعنا الإعلان عن أي شيء قبل عقد اجتماع جديد أواخر سبتمبر».

المصرى اليوم

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