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رحل مروان محسن عن صفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي بعد رحلة امتدت لنحو 5 سنوات حقق خلالها 9 ألقاب وتمكن من تسجيل 23 هدفًا خلال 112 مياركة متنوعة بين محلية وقارية.

عُرفت علاقة الجماهير الحمراء بالمهاجم صاحب الـ32 عاما بالتوتر خلال الموسمين الماضيين وذلك بسبب تراجع المستوى الفني للاعب وعدم جاهزيته في كثير من المواجهات المصيرية لقلعة الجزيرة.

ولم تفسد الانتقادات والتوتر الفني، الاحترام المتبادل بين الطرفين، حتى تمكن مروان محسن من مغادرة النادي الأهلي في الصيف الحالي من «الباب الكبير» وسط توقعات بعودته إداريًا أو تدريبيًا بعد انتهاء مسيرته على المستطيل الأخضر.

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التراجع الفني الذي شهدته مسيرة مروان محسن في الفترة الأخيرة كان كفيل بخروج غير جيد وقرار مبكر بالاستغناء، فلماذا ظل المهاجم قريبًا من الاستمرار لموسم اخر؟ ومحطًا بالحب من عناصر التتش.

«المصري اليوم» يرصد أبرز المواقف التي جعلت من مروان محسن في مأمن من الغضب الأهلاوي رغم تراجع أداء الفني.

رائعة البداية

أبلغ مروان محسن إدارة نادي الإسماعيلي برغبته في الرحيل إلى الأهلي وعدم نظره إلى كافة العروض الأخرى وذلك بعدما قدم موسمًا رائعًا تألق خلاله مسجلًا 14 هدف، ليصبح مهاجم المنتخب الأول.

ونجح محسن في الظهور بشكل جيد خلال الموسم الأول رفقة المارد الأحمر وحجز مكانًا أساسيًا في التشيكل الرسمي قبل أن توقف إصابة الرباط الصليبي مسيرته إجباريًا وذلك خلال مواجهة الفراعنة أمام المغرب في إطار الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2017.

الدموع مقابل الهجوم

تلقى مروان محسن الانتقادات اللاذعة من جماهير المارد الأحمر، باعتذار عن التقصير ووعود مستمرة ببذل مجهود أكبر وتحقيق مزيد من الانتصارات والبطولات.

ودخل قلب الهجوم في نوبة بكاء بعد الحديث حول الانتقادات والهجوم الذي يتعرض له وذلك خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت في شهر مايو من العام الماضي.

تصريحات والد مروان محسن

رفض مروان محسن تصريحات والده الذي انتقد خلالها مهاجم الأهلي الأساسي محمد شريف مطالبًا بإعطاء الفرصة لنجله من أجل إثبات قدراته الفنية وحسم المواجهات في بطولة الدوري الممتاز.

وقدم مروان اعتذار لزميله عبر منصات التواصل الاجتماعي وعلق «لم يكن لدي أي فكرة عن ما قاله والدي وفوجئت به اليوم! محمد شريف من افضل المهاجمين في مصر حاليا وشهادتي فيه مجروحة ،انا بعتذرله وبعتزر لكل زمايلي عن أي كلمة بتصدر من والدي».

وأضاف «برجو من الإعلامين والصحفيين عدم استغلال هذا لصالحهم.. وأي حد عنده مشكلة معايا يتواصل معايا عن طريق النادي وأرجو عدم محاولة التواصل مع أي شخص من عائلتي مرة أخرى.. شكرا».

قرار الرحيل

عبر مروان محسن عن تقبله لقرار إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني سواء بالبقاء أو الاستغناء عن رحيله كما أظهر سهولة في التفاوض حول تفاصيل المدة المتبقية في عقدة وطريقة الرحيل.

ويمتلك مروان محسن عدة عروض من أندية الدوري الممتاز ياتي في مقدمتها فاركو وسيراميكا كليوباترا إلى جانب الجونة الذي يقوده فنيًا المدرب رضا شحاتة.