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فريق «روما» يستعين بمشهد الزعيم عادل إمام في فيلم «مرجان أحمد مرجان» ()

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فريق «روما» يستعين بمشهد الزعيم عادل إمام في فيلم «مرجان أحمد مرجان» (فيديو) فريق «روما» يستعين بمشهد الزعيم عادل إمام في فيلم «مرجان أحمد مرجان» ()

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استعانت الصفحة الرسمية لفريق كرة القدم «روما» الإيطالي بمقطع للزعيم عادل امام من فيلم مرجان أحمد مرجان، مشيرة إلى ان الهدف الذي سجله قائد فريقهم لورينزو بيليجريني في مرمى فريق لاتسيو يشبه الهدف الذي سجله الأول خلال الفيلم الذي عرض عام 2007.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق نادي «روما» الإيطالي الفيديو عبر «فيسبوك» :«خلصت الماتش يابني!»

فيلم «مرجان أحمد مرجان»، بطولة عادل إمام، ميرفت أمين، بسمة، شريف سلامة، وهو من تأليف يوسف معاطي، وإخراج على إدريس.

وتدور أحداثه حول قصة رجل أعمال ناجح وله علاقات مع الكثير من الشخصيات المهمة، لكنه يعاني من نقص داخلي بسبب عدم استكمال تعليمه، وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكن إخفاؤه أو شراؤه بثروته ونفوذه‏،‏ لكن أولاده يقنعونه بضرورة الدراسة، وبعد فترة من الرفض يوافق ويلتحق بالجامعة نفسها التي يدرس بها الأولاد.

المصرى اليوم

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