محافظ أسوان يوجه بتحرير محاضر ضد أصحاب الحناطير المخالفة

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رصد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وقوف عدد من عربات الحنطور في أكثر من موقع بطريق كورنيش النيل بشكل مخالف للتعليمات التي أصدرها المحافظ بشأن عدم وقوف الحنطور دون إرتباطه برحلات مع أفواج سياحية أو زائرين مما يسيئ للمظهر الحضارى والجمالى للمدينة السياحية .

وقام اللواء أشرف عطية بإستدعاء مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وشرطة المرافق ليتم تحرير محاضر مخالفة لهذه العربات مع مصادرة محتوياتها، مشدداً على تنظيم حملات ميدانية دورية من أجل مواجهة أي مخالفات أو سلبيات أو وقوف في الممنوع للحنطور وهو الذي سيواجه بمصادرة العربة لمدة شهر لترسيخ روح الإنضباط وضمان أفضل معاملة للسائح والزائر لأسوان.