أخبار عاجلة

غدًا في ماليزيا.. سحب قرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2021 -
الإطاحة بـ 4 مقيمين نهبوا أكثر من نصف مليون ريال من العمالة المخالفة -
الرئيس الصومالي يعلق السلطات التنفيذية لدى رئيس الوزراء -
البنك المركزي: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير -
المنتدى الاقتصادي العالمي سيُعقد في دافوس في يناير 2022 -
ورشة عمل عن «قوة العمل السكانية» لتسريع الاستجابة المحلية لقضايا المجتمع -
«أول عرض سينمائي في مصر» بثقافة طور سيناء -
مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون -
رئيس تونس يأمر بالعمل على تدارك نواقص المدارس -
قرداحي أعلن إقرار البيان الوزاري اللبناني: لا يوجد أي قرار بشأن رفع الدعم عن المحروقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ أسوان يوجه بتحرير محاضر ضد أصحاب الحناطير المخالفة

Print
محافظ أسوان يوجه بتحرير محاضر ضد أصحاب الحناطير المخالفة محافظ أسوان يوجه بتحرير محاضر ضد أصحاب الحناطير المخالفة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وقوف عدد من عربات الحنطور في أكثر من موقع بطريق كورنيش النيل بشكل مخالف للتعليمات التي أصدرها المحافظ بشأن عدم وقوف الحنطور دون إرتباطه برحلات مع أفواج سياحية أو زائرين مما يسيئ للمظهر الحضارى والجمالى للمدينة السياحية .

وقام اللواء أشرف عطية بإستدعاء مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وشرطة المرافق ليتم تحرير محاضر مخالفة لهذه العربات مع مصادرة محتوياتها، مشدداً على تنظيم حملات ميدانية دورية من أجل مواجهة أي مخالفات أو سلبيات أو وقوف في الممنوع للحنطور وهو الذي سيواجه بمصادرة العربة لمدة شهر لترسيخ روح الإنضباط وضمان أفضل معاملة للسائح والزائر لأسوان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس الصومالي يعلق السلطات التنفيذية لدى رئيس الوزراء

الرئيس الصومالي يعلق السلطات التنفيذية لدى رئيس الوزراء

البنك المركزي: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

البنك المركزي: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

المنتدى الاقتصادي العالمي سيُعقد في دافوس في يناير 2022

المنتدى الاقتصادي العالمي سيُعقد في دافوس في يناير 2022

ورشة عمل عن «قوة العمل السكانية» لتسريع الاستجابة المحلية لقضايا المجتمع

ورشة عمل عن «قوة العمل السكانية» لتسريع الاستجابة المحلية لقضايا المجتمع