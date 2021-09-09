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وزيرة الهجرة تلتقي بالضباط المرشحين للعمل بالتمثيل الدبلوماسى العسكري

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وزيرة الهجرة تلتقي بالضباط المرشحين للعمل بالتمثيل الدبلوماسى العسكري وزيرة الهجرة تلتقي بالضباط المرشحين للعمل بالتمثيل الدبلوماسى العسكري

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التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ضباط القوات المسلحة المرشحين للعمل في التمثيل الدبلوماسى العسكرى بالخارج وزوجاتهم الملتحقين بالدورة رقم (٤٦) لإعداد الملحقين العسكريين، ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من جهود للتوعية وتخريج ضباط مؤهلين للعمل بالسلك الدبلوماسى العسكرى، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مقتضيات الأمن القومى .

استهلت السفيرة / نبيلة مكرم اللقاء بإستعراض إنجازات الدولة في إطار إعلان السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسيى «الجمهورية الجديدة» وما يحققه الوطن من تطور ومعدلات تنفيذ غير مسبوقة في جهود التنمية بالتوازى مع بناء الإنسان وهذا ما يجعلنا كأعضاء نعمل ونبذل كافة الجهود لتحقيق المزيد من الجهود وتخطى كافة التحديات .

وأضافت وزيرة الهجرة أن القيادة السياسية دائماً ما ترجع الفضل للشعب المصرى الذي تحمل كافة التحديات، مؤكدة أن العمل سوياً هو السبيل الوحيد لتنمية وطننا، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج لهم دور هام خلال المرحلة الماضية والحالية .

تضمن اللقاء محاضرة تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بدور وزارة الهجرة وقضايا الأمن القومى المصرى على كل الإتجاهات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر إلى القوات المسلحة على دعمها جهود الوزارة ونشر الوعى الفكرى والثقافى للعسكريين وحرصها على تبادل الخبرات الدبلوماسية لتخريج من يمثل بصورة مشرفة، مؤكدة أهمية دور المرأة المهاجرة في الخارج، وكذلك زوجات الملحقين اللاتى يعتبرن خير ممثل للوطن وإنعكاساً للعصر الذهبى الذي تحياه المرأة بتولى العديد من المناصب الرسمية بالدولة والثقة التي توليها القيادة السياسية للمرأة المصرية .

المصرى اليوم

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