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"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة على الدعم غير المحدود للقطاع الرياضي

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في كلمة ألقاها خلال إطلاق استراتيجية تحول كرة القدم

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - على الدعم غير المحدود الذي يشهده القطاع الرياضي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال إطلاق الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم بالرياض "استراتيجية تحول كرة القدم السعودية" التي تتمثل بـ 4 عناصر: هي كرة القدم والشغف والخطة والمستقبل، مؤكدًا أن الاستراتيجية تهدف لنقل الكرة السعودية إلى مستويات أعلى من خلال خطة عمل ينفذها الاتحاد السعودي لكرة القدم، تحاكي نماذج عالمية أسهمت في تطوير اللعبة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

ولفت "الفيصل" الانتباه إلى أن كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية على مستوى العالم، بما تحمله من شغف وإثارة ومنافسة، وهي جديرة بمزيدٍ من التطوير لصناعة واقع جديد لهذه اللعبة التي نعيش معها أجمل لحظات الانتصار والفرح على مستوى المنتخبات الوطنية أو الأندية المحلية، متمنيًا التوفيق للاتحاد السعودي لكرة القدم ومنسوبيه في تطبيق هذه الاستراتيجية، التي ستكون عاملاً مهمًا وتُوفر الفرص لبناء مستقبل واعد لرياضة كرة القدم السعودية.

فيما أوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أن الاستراتيجية ستُسهم -بمشيئة الله- في تطوير منظومة كرة القدم السعودية، من خلال تجديد هيكل المسابقات واستخدام التكنولوجيا في تحديد وتطوير مهارات المواهب، والكثير من الأهداف الأخرى التي ستُسهم في بناء مستقبل واعد للكرة السعودية.

وأفاد المسحل بأن الاستراتيجية تهدف إلى صناعة منتخب وطني يكون ضمن أفضل 20 منتخبًا بحلول عام 2034 ونطمح بحلول عام 2025 إلى تنظيم أكثر من 50 مسابقة لمختلف الفئات العمرية، وتطوير القدرات التنظيمية عبر أكثر من 13 مكتبًا إقليميًا للاتحاد، ورفع مراكز التدريب الإقليمية إلى أكثر من 25 مركزًا، بهدف الإسهام في تطوير أكثر من 4000 لاعب.

وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على 7 ركائز رئيسة، تتمثل في مسار تطوير المواهب، المسابقات، التكنولوجيا، القوى العاملة، الحوكمة، التأثير العالمي وكرة القدم النسائية, مثمنًا الدعم السخي من القيادة الرشيدة ومتابعة وحرص واهتمام سمو وزير الرياضة المستمر، وعده محفزًا لمزيدٍ من العمل والتطوير والمنجزات.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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