محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تبطين الترع

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تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً من المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ ، عن الأعمال الجارية في أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومدن المحافظة، فتم الانتهاء من تبطين 105 كيلو ترع وجاري العمل في 55 ترعة في قرى المحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً للمشروع القومي، وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى ،لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارى استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى، وجاري العمل في تبطين 55 ترعة بمراكز وقرى المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ لقد وردت اعتمادات مالية لتبطين 497كيلو متر، بتكلفة مليار و700 مليون جنيه ،وتم الانتهاء من تبطين وتأهيل 105 كيلو متر بمدن ومراكز المحافظة ،وتم الترسية على المقاولين والشركات لتبطين وتأهيل 250كيلو متر ترع، وجاري الترسية لتبطين وتأهيل 240 كيلو متر ترع، ومن المستهدف تبطين وتأهيل ألف كيلو خلال الأربع سنوات بدأت من شهر يوليو 2020، لشهر يوليو 2024م.

وذكر أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.