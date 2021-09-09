★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علي العابد الرضا، وزير العمل الليبي، إن الوطن العربي لديه موقع جغرافي، وقوى اقتصادية خاملة نوعا ما بسبب الانقسامات، والإشكاليات بين بعض الدول العربية.

وأضاف علي العابد الرضا، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوطن العربي يعتبر رقم «1» في إنتاج وتصدير النفط في العالم، مضيفا أن مصر دائما قلب العروبة النابض، وتوحد العرب وقت الصعاب.

وتابع وزير العمل الليبي أنه تم الاتفاق خلال مؤتمر العمل العربي أمس، على أن يكون التواصل بين العرب على أعلى مستوى، وانفتاح التنقل والتجارة بين الدول العربية، مضيفا لابد من استغلال القدرات البشرية المهولة في عالمنا العربي.