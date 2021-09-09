أستاذ تمويل: نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يعود لفكره المحلي خالص

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أرجع الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إلى سمته الأساسية، وهي أنه تم بفكر مصري خالص واتسم بالحرفية في التطبيق.

وبحسب بيان، الخميس، ثمّن أستاذ الاستثمار خلال حوار له مع برنامج «60 دقيقة»- المذاع مساء الخميس على قناة «إكسترا نيوز» ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري- القدر العالي من التحرك الحكومي لتوعية المواطن بمعاونة الإعلام حول حجم المشاكل الاقتصادية التي كانت تعاني منها مصر على مدار سنوات طويلة مضت.

وأشار الدكتور هشام إبراهيم إلى سبب وصم برامج صندوق النقد الدولي لاسيما برامج الإصلاح الاقتصادي، وأنها سيئة السمعة إلى أن الأمر يعود لكونها تضغط على معيشة المواطنين، ولم تراعي البعد الاجتماعي للشعوب التي تطبق عليها البرامج.

وبالعودة لإجراءات الحكومة المصرية الجادة في الإصلاح الاقتصادي، أوضح استاذ الاستثمار أن الحكومة واجهت تشوهات في هيكل وبنية الاقتصاد كان أهمها زيادة الدعم، موضحًا أن الدولة لم تكن ضد زيادة الدعم و«لكنها حرصت على أن يصل إلى مستحقيه فعليًا»وهو ما كان بمثابة كلمة السر في نجاح البرنامج الاقتصادي.

أضاف في ذات الشأن، أن مصارحة الدولة للمواطن كانت سببًا رئيسيًا في اقتناعه ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.