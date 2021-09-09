رانيا فريد شوقي عن جائزة أفضل ممثلة خارج مارثون رمضان: شكرًا

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حصلت الفنانة رانيا فريد شوقي على جائزة أفضل ممثلة خارج المارثون الرمضاني عن مسلسل «َضربة معلم»، ضمن مهرجان همسة للأدب والفنون في دورته التاسعة، أمس، عن دور «تباهي» في المسلسل، ونشرت صورة وهي تحمل تكريمها وجائزتها بصحبة زوجه تامر الصراف على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام وعلقت عليها وكتبت: «شكرًا لكل القائمين على المهرجان، ولرئيس المهرجان الاستاذ فتحي الحصري، أحب أشكر كل فريق العمل مسلسل ضربة معلم، استمتعت بالشغل معاهم وعلى رأسهم المخرج الموهوب اسماعيل فاروق، والنجم محمد رجب، والأستاذ القدير رياض الخولي، والعظيمة الفنانة الكبيرة انعام سالوسة وكل من شارك ومدير التصوير والاضاءة المبدع محمد عزمي والمنتج الفني الاستاذ محمود كمال اشكركم من كل قلبي».