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المخرج محمد خضر: هناك مشكلة في عدم وجود سيناريوهات لتجسيد أعمال جيدة

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المخرج محمد خضر: هناك مشكلة في عدم وجود سيناريوهات لتجسيد أعمال جيدة المخرج محمد خضر: هناك مشكلة في عدم وجود سيناريوهات لتجسيد أعمال جيدة

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قال المخرج محمد خضر إن هناك مشكلة في عدم وجود ورق جيد لتجسيد أعمال جيدة، معقبًا: «عشان مفيش ورق، بنعمل أي حاجة، وعشان كده عملت ورشة لكتابة الأفلام والمسلسلات وسمتها ورشة ورق عنب، ويوجد بها 20 كاتب ما بين كُتاب وروائيين».

وتابع «خضر»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن البعض يتحدث بأن الإمكانيات الخارجية لإنتاج الأفلام خرافية، وهذا غير صحيح، معقبًا: «إيه المشكلة في توفير ورق جيد لإنتاج أعمال جيدة؟!».

ولفت إلى أن ورشة «ورق عنب» أنتجت خلال هذه الفترة 4 أفلام سينمائية، ومسلسلًا جديدًا، معقبًا: «إن شاء الله الناس تسعد بالأعمال الفنية الجديدة».

المصرى اليوم

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