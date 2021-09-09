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النفط العراقي يصل إلى الأردن

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النفط العراقي يصل إلى الأردن النفط العراقي يصل إلى الأردن

جي بي سي نيوز :- وصلت اليوم الخميس أول شحنة من النفط العراقي المصدر إلى الأردن، تنفيذا للاتفاق الجديد، لتوريد 3.7 مليون برميل نفط، بمعدل 10 آلاف برميل يومياً من النفط العراقي، تمثل قرابة 10% من الحاجة اليومية للاردن من النفط ومشتقاته، وبسعر تفضيلي يقل عن سعر برميل برنت 16 دولار، ليشمل اجور النقل وفرق النوعية.

وسيتم تسليم المملكة اعتباراً من اليوم وحتى مساء يوم السبت، 90 صهريجا عراقيا بحمولة تقارب 20 ألف برميل من خام كركوك العراقي، بعد ان كانت الصهاريج جاهزة على الحدود الاردنية بحمولتها منذ مساء يوم امس الاربعاء، الا ان موعد اغلاق حدود الكرامة الاردنية في السادسة مساءا ادى الى تأجيل تحرك قافلة الصهاريج حتى صباح اليوم، وكذلك حتى يتسنى لمصفاة البترول الاردنية استقبال صهاريج النفط نهاراً.

وتم تبادل النفط بين الصهاريج العراقية والصهاريج الاردنية على الحدود بين منطقتي الطريبيل العراقية والكرامة الاردنية(back to back) في الشحنات الاولى، على ان يتم بعد ذلك تذليل بعض الصعاب الفنية، ومن المتوقع في وقت قريب استكمال النقل (door to door) وذلك بعد السماح لقرابة 250 صهريج اردني و250 صهريج عراقي لنقل نفط كركوك مباشرة من مصفاة بيجي شمال العراق الى مصفاة البترول الاردنية في مدينة الزرقاء.

جي بي سي نيوز

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