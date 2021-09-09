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رئيس البرلمان الليبي يعلن إقرار خطة إجراء الانتخابات الرئاسية

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رئيس البرلمان الليبي يعلن إقرار خطة إجراء الانتخابات الرئاسية رئيس البرلمان الليبي يعلن إقرار خطة إجراء الانتخابات الرئاسية

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وقع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرًّا له اليوم، الخميس، قانونًا يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، على الرغم من رفض مؤسسة أخرى في الدولة هذه الخطوة قائلة إن التشريع معيب.

وقال المتحدث باسم البرلمان إن صالح أرسل القانون الذي سيفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر كانون الأول إلى مؤسسات سياسية أخرى وإلى الأمم المتحدة.

وقال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي تأسس بموجب اتفاق سياسي عام 2015، إن صالح دفع بالقانون قُدمًا، مستخدمًا سلطات لا يملكها من أجل عرقلة الانتخابات المقبلة بتعمد إصدار قانون به عوار.

المصرى اليوم

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