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أحدث إطلالات زعيم كوريا المشالية.. فقد جزء كبير من وزنه ()

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أحدث إطلالات زعيم كوريا المشالية.. فقد جزء كبير من وزنه (فيديو) أحدث إطلالات زعيم كوريا المشالية.. فقد جزء كبير من وزنه ()

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دائماً ما يتميز زعيم ، بإطلالته المميزة وقصات شعره، وفي احدث إطلالاته فاجأ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الجماهير بمظهر أعطى زخما جديدا إلى المزاعم والافتراءات بشأن حالته الصحية.

وتؤكد اللقطات التي تظهر كيم البالغ من العمر 37 عاما خلال عرض عسكري أقيم مساء أمس الأربعاء وسط العاصمة بيونج يانج أنه يستمر في فقدان وزن جسمه بحسب ما قالت قناة اليوم.

ورجح معظم الخبراء أن الانخفاض الملموس في وزن كيم في الأشهر الأخيرة يمثل نتيجة لجهوده الرامية إلى تحسين وضعه، وليس نتيجة لمرض، خاصة وأن زعيم كوريا الشمالية في اللقطات الأخيرة يبدو أكثر نشاطا مما كان في الفيديوهات السابقة، بحسب ما أظهرت لقطات أذاعتها التلفزيون الكوري الرسمي.

وانخفض وزن كيم بشكل ملموس في الفترة الأخيرة، بعد تداول لقطات عام 2018 تظهر زعيم كوريا الشمالية وهو يعاني من ضيق النفس خلال لقائه رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

وأولت وسائل الإعلام لأول مرة اهتمامها إلى فقدان كيم للوزن في يونيو الماضي، عندما نشرت وسائل الإعلام الكورية الرسمية لقطات تظهره خلال ترؤسه اجتماعا حزبيا.

وحسب تقييمات بعض المراقبين حينئذ، انخفض وزن كيم الذي كان يقدر سابقا بنحو 140 كيلوجراما في الأشهر السابقة بمقدار ما بين 10 و20 كيلوغراما.

وأفاد التلفزيون الكوري الرسمي، في تطرق ناد إلى موضوع صحة زعيم الدولة، بأن شعب كوريا الشمالية يقلق من فقدان كيم للوزن.

المصرى اليوم

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