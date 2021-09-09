محافظ أسوان يلتقي بوفد وزارة الإنتاج الحربي وعرض حزمة من المشروعات الاستثمارية

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التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بوفد وزارة الإنتاج الحربي برئاسة اللواء طارق عزت وحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أيمن رضا، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى المديرين المختصين، حيث تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية منها إقامة أكبر مول تجاري، على مساحة 10 ألاف م2 بحي اللوتس (الإسكان المتميز)، بجانب طرح مشروع الامتداد الغربي لمدينة أسوان على مساحة 4175 فدانًا للمطور العقاري، بالإضافة إلى إقامة مركز خدمات لوجستية بمساحة 4.5 فدان بطريق مطار أسوان الدولي لخدمة حركة النقل التجارى بين مصر والسودان، فضلاً عن استثمار موقع مبنى المحافظة رقم ( 2 ) بحي أطلس بمساحة 3 ألاف م2 في إقامة مشروع طبي خدمي.

وأكد اللواء أشرف عطية، أهمية الجدية في إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية لهذه المشروعات قبل توقيع بروتوكولات العمل، بما يتناسب مع متطلبات السوق وتطلعات المواطن الأسوانى لهذه الأنشطة لتكون متنوعة ما بين الخدمية والسكنية والطبية والتعليمية والترفيهية والسياحية، وخاصة في ظل السعي الجاد من المحافظة لإستغلال المزايا النسبية لهذه المواقع وتحقيق القيمة المضافة لها، مطالباً بمراعاة الهوية البصرية والطراز المعمارى طبقاً للتراث الأسواني الأصيل، وبما يتلائم مع طبيعة الطقس الحار، علاوةً على توفير البنية التحتية المتكاملة.