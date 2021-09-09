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محافظ بورسعيد يشهد ندوة اللواء سمير فرج بالمسرح الملحق بمعرض الكتاب

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محافظ بورسعيد يشهد ندوة اللواء سمير فرج بالمسرح الملحق بمعرض الكتاب محافظ بورسعيد يشهد ندوة اللواء سمير فرج بالمسرح الملحق بمعرض الكتاب

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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ندوة ثقافية توعية بحضور «اللواء سمير فرج» ،في إطار تواصل فعاليات «بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢١ وذلك بالمسرح الملحق بمعرض الكتاب الدولى الذي تقام فعالياته في محافظة بورسعيد حتى السابع عشر من سبتمبر، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعدد كبير من الشباب والقيادات الشعبية والتنفيذية وإدار الندوة المخرج محمد الدسوقي.

وأكد «محافظ بورسعيد» أن العام الحالى يشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تعبر عن تاريخ وثقافة بورسعيد وتأتى بالتزامن مع الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد في مختلف المجالات، وأشاد «محافظ بورسعيد» بالندوة الثقافية «، مؤكدا أنه اللواء سمير فراج أحد القامات التي كانت لها دور كبير في إثراء الحياة السياسية والعسكرية .

يذكر أن «اللواء سمير فرج» تولى العديد من المناصب في القوات المسلحة المصرية في هيئة العمليات وهيئة البحوث العسكرية، وعمل مدرساً في معهد المشاة ومدرسا بكلية القادة والأركان كما عين مديراً لمكتب مدير عام المخابرات الحربية، وشارك في حرب أكتوبر 1973 حيث كان ظابط عمليات في «مركز 10» ضمن عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة وكان أصغر ضابط سناً ورتبة في ذلك الوقت، وتولى مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية لمدة 7 أعوام .

المصرى اليوم

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