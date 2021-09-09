خطة تعاون مشترك بين جامعة قناة السويس والهيئة العامة للرعاية الصحية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس وفدا من الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور امير التلوانى المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية

حيث قدم إلى رئيس الجامعة من أجل الدراسة وبحث إقامة بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل وجامعة قناة السويس في مجال «التدريب والتعليم والبحث العلمي».



حضر اللقاء الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب بجامعة القناة والدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية. وأشار الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة إلى أن هذا التعاون يأتى في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق التغطية الصحية الافضل وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بكفاءة وجودة عالية، مشيرا إلى أن كلية الطب بجامعة القناة تعد هي قلعة الطب بالإسماعيلية، مؤكدا على ثقة المواطن الاسماعيلى في الكوادر الطبية بالمستشفى الجامعي، موضحا أن الجامعة سوف تبحث وتدرس البروتوكول جيدا لتحقيق خدمة طبية مميزة للمواطن.