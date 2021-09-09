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إزالة تعديات على أراضى زراعية بالزينية شمال الأقصر

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إزالة تعديات على أراضى زراعية بالزينية شمال الأقصر إزالة تعديات على أراضى زراعية بالزينية شمال الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور على التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، انه بالتنسيق مع الدكتورة امل اسماعيل وكيل اول وزارة الزراعة بالأقصر قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة بالتنسيق مع الادارة الزراعية بالمركز بتنفيذ قرار إزالة في المهد لتعدى على ارض زراعية على مساحة قيراط عبارة عن حفر وصب قواعد خرسانية ..

قاد الحملة كل من احمد عبدالنبي سكرتير المدينة والمهندس ابوبكر الشاذلى مدير الادارة الزراعية بالمركز وهدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الصعايدة وجامع احمد عبدالرحمن رئيس الوحدة الزراعية بالقرية وعبدالرحيم عطا مسؤول التنظيم بالقرية وذلك تحت اشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية وتم أتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف .

المصرى اليوم

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