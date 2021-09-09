أخبار عاجلة

«تقليد العملات الوطنية» ..«الداخلية»: ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً بالإسكندرية -
نادين تكشف كواليس وأسرار اعتزالها و عودتها مرة أخرى للفن في «واحد من الناس» -
مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون -
سقوط 3 موظفين بتهمة التواطؤ مع سيدة و9 اخرين لاستخراج تراخيص بناء بالمخالفة للقانون -
الحكومة اللبنانية الجديدة تصادق على مقترح استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي -
رئيس الحكومة الجزائرية: استعادة ثقة الجزائريين ومكافحة الفساد على رأس الأولويات -
دراسة جديدة تحذر من خطر الإخوان في فرنسا -
التعاون يواصل محاولات ضم بدر بانون -
"فيفا" يعلن: المنتخب السعودي يتقدم 5 مراتب .. ويحتل المركز الـ 56 -
بالفيديو.. تجربة تكشف عدم التزام تطبيقات التوصيل بشروط التسليم الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة المنوفية تحصد لقب الدورة الصيفية لكرة القدم بمعهد إعداد القادة بحلوان

Print
جامعة المنوفية تحصد لقب الدورة الصيفية لكرة القدم بمعهد إعداد القادة بحلوان جامعة المنوفية تحصد لقب الدورة الصيفية لكرة القدم بمعهد إعداد القادة بحلوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت جامعة المنوفية المركز الاول في منافسات كرة القدم خلال المشاركة في الدورة الصيفية للجامعات المصرية التي أقيمت بمعهد إعداد القادة بحلوان. شاركت جامعة المنوفية في الدورة تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفيه والدكتوره نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب واشراف عام دكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والكابتن ياسر جمال مدير إدارة النشاط الرياضي .


وشهدت المباريات فوز جامعة المنوفية على جامعة الاسكندرية ( ٦ / صفر ) وعلى جامعة مدينة السادات ( ٥/ صفر ) والجامعة اليابانيه ( ٤ / صفر ) لتصعد للدور قبل النهائي وتفوز على جامعة طنطا (١/٣) قبل أن تلتقي بفريق منتخب جامعة الإسكندرية وتحقق الفوز بنتيجة (١/٢) لتحصد المركز الاول ولقب البطولة .

رافق الوفد الكابتن معتز صادق مسؤول النشاط الرياضي ورئيس الوفد والكابتن وصال القط مدرب فريق خماسي كرة القدم. وقد قام معهد إعداد القادة بحلوان بتكريم وفد جامعة المنوفية الذي شارك في الدورة الصيفية عقب ختام منافسات الدورة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس الصومالي يعلق السلطات التنفيذية لدى رئيس الوزراء

الرئيس الصومالي يعلق السلطات التنفيذية لدى رئيس الوزراء

البنك المركزي: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

البنك المركزي: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

المنتدى الاقتصادي العالمي سيُعقد في دافوس في يناير 2022

المنتدى الاقتصادي العالمي سيُعقد في دافوس في يناير 2022

ورشة عمل عن «قوة العمل السكانية» لتسريع الاستجابة المحلية لقضايا المجتمع

ورشة عمل عن «قوة العمل السكانية» لتسريع الاستجابة المحلية لقضايا المجتمع