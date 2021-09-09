جامعة المنوفية تحصد لقب الدورة الصيفية لكرة القدم بمعهد إعداد القادة بحلوان

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حققت جامعة المنوفية المركز الاول في منافسات كرة القدم خلال المشاركة في الدورة الصيفية للجامعات المصرية التي أقيمت بمعهد إعداد القادة بحلوان. شاركت جامعة المنوفية في الدورة تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفيه والدكتوره نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب واشراف عام دكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والكابتن ياسر جمال مدير إدارة النشاط الرياضي .



وشهدت المباريات فوز جامعة المنوفية على جامعة الاسكندرية ( ٦ / صفر ) وعلى جامعة مدينة السادات ( ٥/ صفر ) والجامعة اليابانيه ( ٤ / صفر ) لتصعد للدور قبل النهائي وتفوز على جامعة طنطا (١/٣) قبل أن تلتقي بفريق منتخب جامعة الإسكندرية وتحقق الفوز بنتيجة (١/٢) لتحصد المركز الاول ولقب البطولة .

رافق الوفد الكابتن معتز صادق مسؤول النشاط الرياضي ورئيس الوفد والكابتن وصال القط مدرب فريق خماسي كرة القدم. وقد قام معهد إعداد القادة بحلوان بتكريم وفد جامعة المنوفية الذي شارك في الدورة الصيفية عقب ختام منافسات الدورة .