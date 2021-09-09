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المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي: الأمن الغذائي تحدٍ كبير لقارة أفريقيا

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المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي: الأمن الغذائي تحدٍ كبير لقارة أفريقيا المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي: الأمن الغذائي تحدٍ كبير لقارة أفريقيا

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قال منجستاب هايلي المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة جنوب أفريقيا، أن قامت بجهد كبير خلال جائحة كورونا ولم تعانِ من مشكلة الغذاء من خلال تضافر مؤسساتها.

وأشار إلى أن مخاطر التغير المناخي والأضرار التي تسببت بها جائحة كورونا، جعلت تحقيق الأمن الغذائي يُمثل تحديًا للقارة والعالم كله، وهو ما يستوجب اعتماد أساليب زراعة مستدامة وممارسات ذكية للتعامل مع التغير المناخي، بما ينعكس بشكل مباشر على انخفاض معدلات الفقر وتحسين أحوال المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال إدارته لورشة العمل الرابعة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

وانطلقت صباح أمس فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح ، وبمشاركة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة. والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.

ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.

المصرى اليوم

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