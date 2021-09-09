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مقتل عسكري روسي في سوريا نتيجة تفجير عبوة ناسفة على طريق حمص

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مقتل عسكري روسي في سوريا نتيجة تفجير عبوة ناسفة على طريق حمص مقتل عسكري روسي في سوريا نتيجة تفجير عبوة ناسفة على طريق حمص

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل جندي روسي في سوريا جراء انفجار عبوة ناسفة على طريق حمص أثناء سير قافلة مساعدات إنسانية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: «في 9 سبتمبر 2021، في محافظة حمص السورية، أثناء مسير قافلة مساعدات إنسانية تقلها الشرطة العسكرية الروسية، تم تفجير عبوة ناسفة نصبت على جانب الطريق».

وبحسب البيان: أدى التفجير إلى إصابة جندي روسي بجروح بالغة توفي على إثرها بالرغم من المساعدة الطبية المقدمة.

وأضاف البيان: أن «وزارة الدفاع الروسية ستقدم لأسرة الجندي المتوفى كل المساعدة والدعم اللازمين».

المصرى اليوم

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