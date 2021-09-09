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غزل المحلة يستعير نجم الأهلي لمدة موسم

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غزل المحلة يستعير نجم الأهلي لمدة موسم غزل المحلة يستعير نجم الأهلي لمدة موسم

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نجح مسؤولو غزل المحلة في الحصول على خدمات وليد مصطفى لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك استعدادا للموسم الجديد.

ووقع وليد مصطفي على عقود انتقاله إلى غزل المحلة اليوم في حضور وكيله نادر عبدالباقي ومسؤولو المحلة، داخل مختار التتش، حيث اظهر اللاعب سعادته على الفرص التي منحها له المسؤولين داخل القلعة الحمراء.

ويعد وليد مصطفى خليفة وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث لفت جميع الأنظار في مسابقات الناشئين بجانب طلب موسمياني المدير الفني للفريق الأحمر، بضرورة التعاقد مع اللاعب والحفاظ عليه وخروجه على سبيل الاعارة واكتساب خبرات للعودة من جديد إلى القلعة الحمراء.

ومن جانبه عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسه مع وليد مصطفي طالبه فيها بضرورة التركيز خلال الموسم المقبل، واجتهاده للعودة من جديد إلى الفريق الأحمر وحجز مكان في التشكيل الأساسي خلال السنوات المقبل.

المصرى اليوم

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