دوري أبطال آسيا 2021 .. المواعيد والنظام واستقبال القنوات الناقلة

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تنطلق منافسات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 على ملاعب المملكة العربية السعودية في السادس عشر من شهر أكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق اسناد مهمة تنظيم الأدوار النهائية لمنطقة الغرب من البطولة القارية إلى السعودية خلال الفترة من 16 وحتى 19 من الشهر المقبل، فيما ستكون المباراة النهائية في الثالث عشر من نوفمبر.

ونجحا فريقي الهلال مع النصر في التواجد ضمن الأندية المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 حيث حل الأول وصيفًا في ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط، فيما تصدر الثاني ترتيب المجموعات بعد أن جمع 11 نقطة.

وينتظر النصر مباراة صعبة أمام تراكتور الإيراني فيما يواجه الهلال منافسه نادي الإستقلال على ملعب محايد.

أكد إبراهيم القاسمي، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه سيتم توفير الحضور الجماهيري في مباريات دوري أبطال آسيا 2021 المقرر اقامتها في المملكة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سبق واعلن في وقت سابق أن إقامة مباريات دوري أبطال آسيا في ملاعب محايدة تعني عدم السماح بحضور جماهيري».

وأضاف «شاهدنا هذا الوضع حتى في تصفيات كأس العالم في المواجهات التي أقيمت في دولة قطر، حيث غابت الجماهير، بالنسبة لاستضافة السعودية للأدوار النهائية، فإن البطولة ستقام بنظام التجمع، وليس في ملاعب محايدة، لذلك سيكون هناك حضور جماهيري بإذن الله».

ومن ناحية أخرى أعلن نادي النصر عن قائمته التي ستخوض منافسات دوري أبطال آسيا 2021 وضمت الرباعي المنضم حديًا (عبدالرازق حمد الله – الكاميروني فينيست أبوبكر – أندرسون تاليسكا – جلال الدين ماشاريبوف).

ومن المقرر أن يحل فريق تراكتور ضيفًا على النصر الثلاثاء المقبل 14-9-2022 عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب جاسم بن حمد في إطار مباريات دور الـ16 من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وسيواجه الهلال فريق الاستقلال الإيراني يوم في إطار مباريات دور الـ16 من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 على ملعب زعبيل المحايد في دبي يوم الأثنين المقبل 13-9-2022 عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وحرص بطل إيران على خوض تجربة ودية قبل مواجهة الهلال حيث تمكن من الفوز على ريجينال الإماراتي بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتقابلا الفريقين في 5 مواجهات سابقة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا واستطاع الاستقلال تحقيق الفوز في 3 مقابل 2 لفريق الهلال فيما لم يحضر التعادل مطلقًا.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا

وسيتم نقل مباريات دوري أبطال آسيا 2021 على شاشة قنوات ssc السعودية والتي تم تدشينها في بداية الموسم الحالي لإذاعة المنافسات المحلية والحصول على عدد من الحقوق القارية.

ومن المتوقع أن تحصل قناة ssc على العديد من الحقوق القارية والدولية على صعيدي الأندية والمنتخبات خلال الفترة المقبلة في المقدمة دوري أبطال آسيا 2021 مع تشفير إحدى القنوات على أن تكون متاحة ومفتوحة داخل المملكة العربية السعودية فقط.

وتقول التوقعات إن التشفير سيقتصر على شاشة ssc7 وسيتم فتح باقي النوافذ الأخرى وتنويع مشاهدة الحقوق وفقًا لأهميتها ومدى الإقبال الجماهيري على متابعتها.

يبحث الكثير من متابعي الدوري السعودي والكرة العربية عن تردد قناة ssc نايل وسات وعدد من الأقمار الأخرى وذلك بعدما قامت الشاشة الجديدة بالاستحواذ على حقوق مميزة ومنافسات مهمة.

وبجانب الحقوق المحلية فإن القناة حصلت على الكثير من مواجهات التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 والمقرر إقامته في دولة قطر بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا 2021 حيث ستستضيف السعودية المباراة النهائية.

يمكنك استقبال قناة ssc المجانية نايل سات من خلال جهاز استقبال عادي (ريسفير) من خلال بيانات التردد التالية.

التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ 12523 عمودي 27500 5/6

كما يمكن للمشاهد العربي استقبال قناة ssc الرياضية عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال معلومات الإخال التالي.