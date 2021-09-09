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فتح الحدود البرية بين الأردن والعراق أمام الشاحنات والأفراد

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فتح الحدود البرية بين الأردن والعراق أمام الشاحنات والأفراد فتح الحدود البرية بين الأردن والعراق أمام الشاحنات والأفراد

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وافقت وزارة الداخلية الأردنية على فتح الحدود البرية أمام العراقيين المقيمين في المملكة، وذلك تزامنا مع الإعلان عن بدء دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق.

وأعلن السفير العراقي في عمان حيدر العذاري أن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية وافق على فتح المنفذ الحدودي البري طريبيل ـ الكرامة أمام العراقيين الذين لديهم أذونات إقامة لدى المملكة لمدة سنة واحدة أو خمس سنوات بالسفر برا (من وإلى المملكة) بسياراتهم الشخصية، دون الحاجة إلى موافقات مسبقة.

وذكرت وكالة "بترا" أن العذاري عبر عن تقديره لذلك الموقف، وأوضح أن "القرار سيدخل حيز التنفيذ حال وصول التعليمات الخاصة به إلى المنفذ البري، والالتزام بالشروط الصحية المتبعة في المملكة".

وكان وزير النقل الأردني وجيه عزايزه أعلن بدء دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق، وقال في بيان صحفي إنه "جرى الاتفاق على بدء دخول الشاحنات الأردنية الى الأراضي العراقية بعد المتابعة والتنسيق مع الأشقاء في الجانب العراقي".

وأكد عزايزه، أن منح التأشيرات لسائقي الشاحنات الأردنية سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل".

المصرى اليوم

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