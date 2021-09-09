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صرح مصدر في النيابة العامة الليبية لوكالة "فرانس برس" بأن السلطات القضائية لم تتلق أي طلب بخصوص مطالبة الساعدي القذافي السلطات الليبية بتعويض مالي كبير بعد إطلاق سراحه.

ونفى المصدر للوكالة صحة كل الادعاءات المتداولة في هذا الشأن.

وفي سياق متصل تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي خاصة في ليبيا منشورات تفيد بأن الساعدي القذافي طالب السلطات الليبية بتعويض مالي كبير بعد إطلاق سراحه.

وكان الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة أكد إطلاق سراح الساعدي القذافي نجل الرئيس السابق معمر القذافي في الخامس من الشهر الجاري.