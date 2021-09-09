مجلس النواب الليبي يجهّز لـ«خطوة جريئة» تجاه حكومة الدبيبة

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أفادت وسائل إعلام ليبية بأن مجلس النواب يتوجه لجعل حكومة عبدالحميد الدبيبة حكومة تسيير أعمال.

وحسب المصادر نفسها «سيسحب مجلس النواب صلاحيات الصرف من حكومة الدبيبة بسبب إنفاقها أكثر من 46 مليار دينار في 4 أشهر».

وأضافت أن «مجلس النواب قد يقدم على هذه الخطوة خلال جلسته المقررة الأسبوع المقبل».

يذكر أن حالة من التجاذب السياسي تفجرت مؤخرا بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية ومجلس النواب الليبي على خلفية دعوة مجلس النواب الحكومة للمساءلة ثم فض الاجتماع المقرر في طبرق قبل مساءلة الحكومة وهو أمر برره البرلمان بتأخر رئيس الوزراء والوزراء عن المثول أمام المجلس لعدة ساعات.