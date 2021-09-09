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محافظ بورسعيد يوضح موقف وحدات منطقة فاطمة الزهراء بعد انتهاء اللجنة من أعمال الحصر

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محافظ بورسعيد يوضح موقف وحدات منطقة فاطمة الزهراء بعد انتهاء اللجنة من أعمال الحصر محافظ بورسعيد يوضح موقف وحدات منطقة فاطمة الزهراء بعد انتهاء اللجنة من أعمال الحصر

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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا مع الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن برئاسة الاستاذ عادل اللمعي وبحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والأستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب

حيث استعرض محافظ بورسعيد موقف الوحدات السكنية بمنطقة فاطمة الزهراء بالضواحى بعد الانتهاء اللجنة التي تم تشكليها لحصر كافة الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية التي شهدت المرور علي كافة العمارات بالمنطقة

حضر الاجتماع المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد .

المصرى اليوم

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