محافظ بورسعيد ووفد شركة إينى يتفقدون أعمال تطوير مدرسة بورسعيد الثانوية التجارية

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ووفد شركة إيني الإيطالية برئاسة ماركو روتوندي مدير عام شركة ايوك للبترول ومحمود ابو اليزيد مدير العلاقات الخارجية.

اليوم الخميس صباحا، أعمال التطوير الجارية بمدرسة بورسعيد الثانوية التجارية بنات الجاري تحويلها لمدرسة تمريض، وذلك بحضور الدكتور أحمد حسن هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، والدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والاستاذ طارق عبدالله مدير هيئة الأبنية التعليمية.

واستعرض «محافظ بورسعيد» الأعمال التي تمت حتى الآن بالمدرسة استعدادا لبدء تشغيلها كمدرسة تمريض، وأكد «محافظ بورسعيد» أنه تم التنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم ومحافظة بورسعيد، وتم التوافق على تحويل إحدى المدارس التجارية لتكون مدرسة تمريض، وذلك بالتعاون مع شركة إينى الإيطالية، في إطار الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وضمن خطة المحافظة لتوفير العديد من الكوادر الطبية من أطقم التمريض المؤهلين للعمل على أعلى مستوى، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

ووجه «محافظ بورسعيد» الشكر لكافة الجهات المعنية على جهودهم المتواصلة لتطوير القطاع الطبى في محافظة بورسعيد، ودعمها لمطلب تحويل احدى المدارس التجارية إلى مدرسة تمريض، بما يلبى طلبات واحتياجات أبناء المحافظة نحو التوسع في إقامة مدارس تمريض بالمحافظة.

وشدد «محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالمدرسة، وذلك لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدرسة التمريض خلال العام الحالى .