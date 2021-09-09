الانتهاء من إنشاء مدرسة «توماس الوسطى» ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى إسنا جنوب الأقصر

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مبادرة حياة كريمة باسنا

شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة "، وتذليل اي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة ..

وتفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا برفقة محمد عشري رئيس قرية النمسا وعبد النعيم مدنى رئيس قرية توماس وعافية عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن اعمال مشروعات حياة كريمة ..

وبدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية النمسا وأيضا إنشاء مركز شباب النمسا والجاري العمل بهم على قدم وساق بإشراف من جهاز التعمير .. وخلال الجولة تم تفقد أعمال حفر وتركيب شبكة إنحدار الصرف الصحي بقرية النمسا والتي تم تنفيذ منها 4كم بنسبة 18% من إجمالى أطوال الشبكات كما أنه جاري حفر وتركيب مواسير وآبار النسح الجوفي بهدف تخفيض مستوى المياه الجوفية أثناء تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرية وخلال الجولة شدد رئيس المركز بالإسراع في معدل تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي بالقرية لخدمة المواطنين ..

كما تم تفقد أعمال إنشاء جناح جديد بمدرسة النمسا الإعدادية وصيانة المبنى القديم وايضا الانتهاء من إنشاء جناح جديد بمدرسة توماس الوسطى وصيانة الجناح القديم والتي تستهدف زيادة عدد الفصول بالمدرسة بعد ان تم الانتهاء منها ومن المقرر العمل بها بداية العام الدراسي الجديد .

وأشاد رئيس المركز بالجهود المبذولة من هيئة الأبنية التعليمية في سرعة التنفيذ ونهو الأعمال في التوقيتات المحددة لها وقبل بداية العام الدراسي الجديد ..

وأكد رئيس المركز بتقديم كل الدعم لإتمام واقامة المشروعات التي تعمل على تطوير البنية التحتية، مشيرا إلى تكاتف جميع الجهات والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية لتذليل التحديات التى قد تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات .