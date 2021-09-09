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"التجارة": 5 خطوات لإصدار السجل التجاري وشرطان يجب توافرهما لدى المتقدمين

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"التجارة": 5 خطوات لإصدار السجل التجاري وشرطان يجب توافرهما لدى المتقدمين "التجارة": 5 خطوات لإصدار السجل التجاري وشرطان يجب توافرهما لدى المتقدمين

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة "التجارة" عبدالرحمن الحسين وجود شرطين رئيسين يجب توافرهما للمتقدمين لإصدار السجل التجاري، هما أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً وألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً.

وبين الحسين خطوات إصدار السجل التجاري، والتي تصدرت أسئلة العموم الواردة لوزارة التجارة خلال شهر محرم 1443 هجرية، حيث تبدأ بخمسة خطوات سهلة وميسرة هي الدخول على رابط الخدمات الموحد بوزارة التجارة e.mc.gov.sa، والضغط على أيقونة السجل التجاري، ومن ثم تعبئة الخانات الرئيسة (الاسم التجاري، نوع النشاط، رأس المال، العنوان الوطني).

وتكتمل خطوات إصدار السجل بإصدار الفاتورة وتسديدها إلكترونياً وطباعة السجل التجاري. () وزارة التجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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